Storsatsing mot alternative fakta og falske nyheter

– Dette er en historisk dag, samarbeidet er historisk, og jeg er glad det kommer i en tid der det offentlige ordskiftet er preget av udokumenterte påstander og noen ganger blank løgn, sier VGs ferske sjefredaktør Gard Steiro.

Det nye prosjektet har fått navnet Faktisk og redaksjonen skal arbeide helt uavhengig av eierne og partnerne. Den består av ansatte i alle de tre mediehusene, og jobben deres blir å ha et falkeblikk på det politiske ordskiftet, men også et kritisk blikk på mediene.

Påstander og poster i sosiale medier skal saumfares, det samme skal debatter og kommentarer. Og ikke minst skal de avsløre faktiske nyheter. Målet er å bidra til et mer faktabasert og rausere ordskifte i Norge. Tjenesten lanseres i løpet av våren.

– Strømmen av informasjon er større enn noen gang. Vi håper at Faktisk skal hjelpe publikum til å navigere i informasjonsflyten, slik at de kan ta bedre og mer opplyste beslutninger basert på fakta, sier sjefredaktør John Arne Markussen i Dagbladet.

Opprydning

Redaktør for den nye tjenesten er Dagbladets gravejournalist Kristoffer Egeberg. Han sier vi nå befinner oss i en situasjon hvor alt blir stemplet som falske nyheter. Det bildet skal Faktisk rette opp i.

– Vi skal ikke utelukkende avdekke falske nyheter. Vi håper vel så mye å bidra til opprydningen, å veilede folk, å gjøre folk mer kildekritiske. Utgangspunktet er kildekritikk uten nødvendigvis å stemple ting som usannheter eller løgn. Vi håper på sikt at dette vil skape et mindre polarisert ordskifte, sier Egeberg.

Flere norske politikere har det siste året valgt å bruke sosiale medier til å kommunisere direkte til velgerne. At politikere foretrekker enetale framfor å svare på kritiske spørsmål er noe initiativtakerne ser på som et problem.

– Det er riktig at "fake news" er en trussel. Jeg er også helt enig i at det er en trussel at man omgår mediene og på finurlig vis kommuniserer direkte med velgerne og på den måten forsøker å eliminere den presisjon, transparens og redelighet som ligger i medienes arbeid. Det tror jeg er enda farligere enn at det spres noen falske nyheter på nettet, sier styreleder Ole Jacob Sunde i Stiftelsen Tinius.

Møte med NTB

Faktisk skal være gratis og tilgjengelig for alle, og prosjektet er åpent for flere samarbeidspartnere, også medier. I dag er både NTNU og IBM allerede involvert. Sistnevnte ikke minst gjennom sin erfaring fra kunstig intelligens og innholdsanalyse.

Også NTB kan få en rolle i Faktisk-prosjektet. Nyhetsbyrået har selv jobbet med tanken om et lignende samarbeidsprosjekt.

– Vi har avtalt et møte allerede denne uka om et nærmere samarbeid. Vi føler oss velkommen inn i samarbeidet, og mener vi har mye å bidra med. Vi er fellesnevneren blant norske mediebedrifter, og har høy troverdighet og uavhengighet. Det kan vi benytte i et slikt samarbeid. I tillegg har vi en distribusjonskraft som er ganske stor – vi når veldig mange samtidig. Det tror jeg kan bli viktig i et slikt faktasjekksamarbeid, sier nyhetsredaktør Ole Kristian Bjellaanes i NTB.

– Viktig prosjekt

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund gleder seg over initiativet.

– At flere nasjonale medier går sammen om dette og inviterer flere aktører til å bidra, er veldig positivt. Jeg håper dette vil bidra til å opprettholde en god og opplyst samfunnsdebatt.

– Kildekritikk ligger i pressens ryggmargsrefleks. Gjøres dette arbeidet godt og grundig vil faktasjekken kunne avdekke feil og i verste fall løgner, sier hun.

I oppstartsfasen har Fritt Ord, Stiftelsen Tinius og Dagbladets stiftelse bidratt med til sammen seks millioner kroner. Faktisk etableres som et aksjeselskap eid av VG og Dagbladet, men NRKs styre og generalforsamling skal ta stilling til om også de skal gå inn på eiersiden.

