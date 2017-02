Ap bekymret for sikkerheten i norske fengsler

– Jeg er meget bekymret for sikkerheten i norske fengsler, fordi det har blitt kuttet med flere titalls millioner kroner hvert år under Høyre/Frp-regjeringen. Samtidig har det vært en dramatisk økning i antall vold og trusselhendelser i fengslene fra 2013 til første halvdel av 2016, sier Kari Henriksen (Ap), medlem av Stortingets justiskomité, til NTB.

Lørdag ble en drapsdømt fange siktet for drapet på en medfange i Ringerike fengsel.

– Jeg vil ikke kommentere drapet i Ringerike fengsel fordi saken er under etterforskning. Men denne saken viser at de ansatte har helt rett i at det er viktig å si ifra når de mener rammene er uforsvarlige, sier Henriksen.

Hun mener justisministeren nå har fått altfor mange alvorlige varsler om situasjonene i fengslene.

– Nå må justisministeren umiddelbart sette i gang arbeidet med å få tilbakemeldinger om hvordan kuttene har påvirket sikkerhetstiltak, rehabilitering, innhold og programvirksomhet, avslutter Henriksen.

