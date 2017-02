Bergingen av Tide Carrier vil koste mange millioner

– Det er mulig vi ender med et krav på mellom to og tre millioner kroner. Men dette tallet er i øyeblikket usikkert – i begge retninger, sier seniorrådgiver Rune Frostvin i Kystverkets beredskapsseksjon til Stavanger Aftenblad.

Miljøstiftelsen Bellona tror skipet kan utgjøre en miljøtrussel.

– Bellona fikk allerede i 2015 et anonymt tips om at dette skipet var på vei til opphogging på en strand i Asia. Vi mistenker at skipet var på vei til å bli smuglet ut av Norge da det gikk på grunn. Det er i så fall ulovlig eksport av farlig avfall fra Norge, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Krever etterforskning

Hauge sier at stiftelsen ble tipset om skipet i 2015.

– Siden da har det ligget i opplag, før det i forrige uke skiftet både eier, navn og flaggstat. Skipet fikk også inndratt alle godkjenningene sine fra DNV-GL, og hadde forbud mot å gå fra kai. Likevel forlot det havna. Dette er strengt ulovlig, og vi forlanger at skipet tas i arrest så snart det kommer til land i dag, sier Hauge til NTB.

Han mener det nå er avgjørende å finne ut hvem som eier skipet og hvor det var på vei.

– Dette er en kriminalsak og politiet må bli koblet inn. Her trengs full etterforskning, mener Hauge.

Han mener at også den opprinnelige eieren av skipet, Eide Marine Services AS, må granskes.

Ifølge klassifiseringsselskapet DNV-GL (tidligere Veritas) har skipet ligget i opplag i Høylandsbygd i Sunnhordland siden oktober 2007.

Men i februar i år ble selskapet oppmerksom på at skipet var flyttet og at det var aktivitet om bord. Dette førte til at DNV-GL inndro klassesertifikat skipet må ha for å kunne gå fra kai og være operativt.

Nytt klasseselskap

Ifølge Sjøfartsdirektoratet har et annet selskap – Union Marine Classification Society – overtatt som klasseselskap. Dette selskapet er godkjent av skipets flaggstat Komorene, som har utstedt fartøyets sertifikater.

– Alle papirer er i orden, skipet hadde de sertifikatene som er nødvendige for å ha tillatelse til å seile, sier kommunikasjonsrådgiver Steinar Haugberg i direktoratet.

Direktoratets inspektører var om bord i skipet og utførte et tilsyn i forrige uke. Tilsynet resulterte i åtte pålegg.

Tide Carrier ble tauet til kai i Gismarvik i Tysvær torsdag. Så fort det er mulig, vil inspektørene gå om bord for å sjekke om påleggene er utført.

– Hvis så ikke er tilfelle, kan vi ilegge et overtredelsesgebyr, sier Haugberg.

