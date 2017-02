Cappelen angrer på at han ikke fortalte politiet alt

Mandag fortsatte John Christian Elden, forsvarer for medtiltalte Eirik Jensen, sin utspørring av Cappelen.

Elden gikk gjennom avhør som Cappelen har gitt til Spesialenheten for politisaker og politiet i Asker og Bærum, der han fortalte langt mer til førstnevnte enn sistnevnte.

– Der var det litt rotete, for jeg visste ikke hva de satt på. Det var veldig klønete og dumt. Jeg skulle vært mye tydeligere, sa Cappelen i retten mandag.

Elden spurte om Cappelen ikke trodde at sakene på et tidspunkt ville bli samlet.

– Du, så dum er jeg ikke, Elden. Jeg har gjort mye dumt, men der skjønte jeg at det kom til å bli en "fusjon", svarte Cappelen.

Elden brukte sin utspørring til å fortsette å så tvil om troverdigheten til Gjermund Cappelen, som har trukket Eirik Jensen inn i saken med sine påstander om atden tidligere polititoppen mottok penger for å sørge for at Cappelen fikk innføre store mengder hasj. Jensen nekter for dette.

