Helaften med UKM, pizza og iskald metal

kultur

Etter at fristen har gått ut for UKM Alta, ligger det an til 13 sceneinnslag i kultursalen fredag. I tillegg blir det tre filminnslag og syv kunstleveranser, som blir dandert flott i gangen utenfor salen. Det er et nåløye for å komme videre til fylkesfinalen, men prosjektansvarlig Benedicte Lyng tror det er viktig å skuldrene en smule senket. Sceneerfaring er av det gode, for ikke å snakke om samholdet.

Sosiale rammer

– Vi legger veldig opp til at UKM også skal være sosialt. Noen må naturligvis representere Alta i mønstringene videre, men her finnes ikke tapere, fastslår Lyng om Ung Kultur Møtes, som er det nye navnet på kulturfesten.

Juryen som skal ta de vanskelige avgjørelsene er Yvonne Henriksen, Eirik Aune Hansen, Ronja Daniloff og Kristoffer Karjalainen, sistnevnte som har vært en profilert deltaker lokalt og nasjonalt. Ann Karin Hindbjørgmo skal være med i vuderingen av kunsten.

UKM er for dem mellom 13 og 20, men drømmene og karrierene lever videre etter dette

Så blir det iskaldt...

Selve UKM vil neppe vare mer enn i en og en halv time. Deretter blir det pizza til crewet og deltakerne, før det blir en eksplosiv avslutning på Huset. Iskald Metalfest går av stabelen fredag og lørdag – og da passer det ypperlig med en smule bakoversveis og tøffe tak med noen av de beste metalbandene i nord.

– Det er kult å kombinere ulike arrangementer på sammen kveld. Dette er også et eksempel på at vi i Alta kan bli flinkere til å samkjøre tilstelninger som skjer samme dag, er beskjeden fra Lyng.