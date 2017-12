– Dette har jeg gruet meg til hele jula!

kultur

Onsdag formiddag holdt Petter Carlsen og Ensemble Noor romjulskonsert i Nordlyskatedralen. Forestillingen var en slags ønskereprise av en konsert de fire holdt på Alta museum i begynnelsen av november. Men artister på dette nivået kjører sjelden ren reprise.

På én av Carlsens mest kjente låter, «The Sound Of You And Me», sang denne gangen Ensemble Noors fiolinist Ingrid Marie Willassen med på refrenget, i tillegg til at hun akkompagnerte Carlsen på fiolin.

Tippehøne satt på gjerdet

– På tur ut fra én av øvingene spurte jeg Ingrid om ikke hun ville synge med meg, og at dette helt sikkert ville bli fint, sier Petter Carlsen til Altaposten, etter konserten.

– Jeg har aldri sunget siden jeg som liten jentunge sto på trappa og sang «Tippehøne satt på gjerdet», ler Ingrid Willassen.

– Ingrid er tøff og tok dette på strak arm, føyer Petter til.

– Nei, det gjorde jeg ikke! Det ble noen mailer frem og tilbake, presiserer Ingrid.

– Hold opp, mamma!

Mange av de 220 publikummerne i Nordlyskatedralen strakk på halsen og lurte på hvor den andre stemmen kom fra. Ingrid Willassen sang uten mikrofon og sittende på sin stol, med fiolinen i handa.

– Det skulle være en hemmelighet og en overraskelse, sier Ingrid, som ikke engang fortalte til sine nærmeste at hun skulle synge på konsert.

– Men jeg måtte jo øve hjemme. Da jeg gikk og nynnet på sangen, syntes tvillingene mine på 14 at dette var veldig rart, og de ba meg holde opp, ler Ingrid og føyer til at hun har grudd seg til konserten i mange dager.

«The Sound Of You And Me» er en låt fra Petter Carlsens debutalbum «You Go Bird» (2009), der visesangeren Tonje Unstad har den kvinnelige vokalen i duetten. Carlsen har siden sunget den med både Unni Wilhelmsen og den nederlandske singer/songwriteren Anneke van Giersbergen som har vært vokalist i bandet The Gathering. Altapostens utsendte synes at Ingrid Willassen leverte vakkert og originalt, med nydelig innlevelse, og fullt på høyde med de forannevnte sangerne.