Slår på stortromma under neste Høstsprell

I dag ble det nemlig klart at Stavangerkameratene kommer til festivalen i 2018, en supergruppe bestående av kjente fjes fra musikkoknkurranser. Kjartan Salvesen, Tommy Fredvang, Glenn Lyse og Ole Alexander Mæland ble allerede i 2015 spurt om å opptre sammen på åpningen av volleyball-VM. Der kom den norske versjonen av Wake me up og dermed starten på et tett samarbeid, med gode lyttertall og gullplate.

– Til høsten kommer de for første gang til Finnmark. Det blir rått, mener festivalsjef Stig Anton Eliassen.

Kjente fjes fra TV

Kameratene har gjort seg bemerket i ulike TV-konsepter. Kjartan Salvesen vant Idol i 2004, Tommy Fredvang er blant annet kjent fra X-Factor i 2009, MGP i 2012 og Stjernekamp i 2015, Glenn Lyse vant Idol i 2007 og Ole Alexander Mæland har bakgrunn som vokalist i Elle Melle og deltok i The Voice i 2012.

En annen signering som kan skape folkelig applaus er bandet Rotlaus. Den populære høstfestivalen mellom 31. august og 1. september på Kvenvikmoen er i stor grad myntet på de som vil ha en fest og folkelig påfyll.

– Vi har lytta til vårt publikum og booka inn bandet, forklarer Stig Anton Eliassen.

Frontfigur Bjørn Marius Øyehaug er for mange kjent fra bandet Vassendgutane og har lang erfaring med turnèlivet.

– Går du på konsert med Rotlaus kan du forvente deg både fest og moro, med et band som gir alt på scenen. Allsang er i fokus med disse guttene og de elsker å få med publikum på låtene, sier Eliassen, som har følgende løfte.