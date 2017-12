kultur

På to og et halvt korte år har dirigent Birger André Nilsen bygd opp damekoret, Alta Vocale, til å bli et kor å regne med.

Proft på alle områder

Lørdagen kunne koret feire den korte stunden de har eksistert med å fylle Nordlyskatedralen to ganger på en og samme kveld – da de tok et begeistret altapublikum med på noe som kan vise seg å bli julens vakreste eventyr.

Foregående år har koret opptrådt med elever fra musikklinjen ved Alta videregående skole, men på relativt kort tid har altså Alta Vocale vokst seg til å bli et såpass respektabelt kor at de nå tiltrekker seg nasjonale stjerner.

I tillegg til solist Benedicte Adrian hadde koret også for første gang hyret inn profesjonelle aktører bak lyd og lys i form av tidligere Varanger Lyd, VALY.

På mesterlig vis ble koret for øvrig akkompagnert av pianist Nina Veshovda, Tørris Koløen Bakke på bratsj, mens Svein-Hugo Sørensen trakterte kontrabassen.

Satte stemningen

Publikum ble servert en rekke mer eller mindre kjente julesanger fra inn- og utland, men på klokt vis åpnet koret med «Josefs Julevise» av Halvdan Sivertsen.

Ikke bare er dette en nydelig julevise som raskt satte stemningen for kvelden, men vi fikk også den nordnorske identiteten fastslått. Det er tross alt her sjelen til koret ligger.

Ikke for det, kveldens program var meget interessant der aktørene blandet norsk, svensk, engelsk og amerikanske klassikere – ispedd perler fra Adrians tid i Dollie De Lux, på mesterlig vis.

Ville mer

Til tross for en solid gjest var det likevel aldri i tvil om hvem som var vert under lørdagens storslåtte opptreden i Nordlyskatedralen.

Koret fremførte fire nummer før kveldens solist entret scenen.

Etter tre nummer med Adrian i spissen overlot hun scenen til koret igjen.

Når hun så kom tilbake på scenen for andre gang kunne hun meddele publikum at hun hadde vanskelig for å slappe av i garderoben når hun hørte de nydelige tonene fra koret, hun ville ut å synge sammen med dem igjen.

Fortryllende

Dirigent Birger André Nilsen ledet kor, solist og publikum på stødig vis gjennom en fortryllende kveld der Nordlyskatedralen blomstret til fulle i rollen som høytidelig ramme. En ramme de forførende tonene fra koret så absolutt fortjente. Blandingen var fabelaktig.

Etter 17 nydelige numre var det slutt, men gåsehuden satt igjen, blant annet av «Nella Fantasia», «O Helga Natt» og «Deilig Er Jorden». Det er for øvrig med stor glede det bekreftes at Alta Vocale allerede nå har booket Nordlyskatedralen til neste års jul. Vi gleder oss.