Da kvinnene kom til Aronnesrocken

Aronnesrocken starter i dag med et smell og jubileumsfølelse på City scene som fyller 10 år – med Dagny som headliner.

I år er det hele 21 år siden en kompisgjeng fra Alta bestemte seg for å starte rockefestival. I dag er ikke festivalen en unnskyldning for gutta til å slå seg løs, ta et par øl og nyte god, kvalitetssikra rock. Det handler om så mye mer. På 21 år har det utviklet seg til å bli en av kanskje Norges triveligste festivaler.

Bygd opp av ildsjeler

Det har blitt en interesseorganisasjon for lokal rock med om lag 140 medlemmer, og utviklingen har man å takke iherdige ildsjeler for. Parallelt med utvidelsen av antall engasjerte i organisasjonen, har det også blitt et bemerkelsesverdig større omfang av kvinner som vil være med på å lage rockefestival. I årets festivalkulisser er det jenter å se i alle ledd; uansett om det er i styret, bak bardisken, backstage, i matteltet, med “gærningene” eller i merch-boden. Eller headbangende til årets bookinger nede på sletta.

– Det er jo selvfølgelig noe høggtrivelig med kompisgjeng, øl og pølse med brød, men når man skal lage festival og ønsker at mange, mange mennesker besøker, så er det viktig å få med oss andre også, sier dama som er ansvarlig for Aronnesrockens frivillige hjelpere, Yvonne Henriksen. Produsent Benedicte Lyng sier seg enig.

– De siste årene har Aronnesrocken vokst seg så stor, at de fine mennene som startet det hele på Grøttejordet i 1996 har måtte innse at de må dele babyen sin med det motsatte kjønn for å følge med tiden.

Å få inn kvinnelig påvirkning har sannsynligvis hatt mye å si for festivalen. Selv mener Henriksen og Lyng at særlig bookingene har endret seg - det bookes mer variert musikk.

– Vi mener ikke at det nå bookes flere kvinnelige band eller artister, men at det nå bookes musikk i flere forskjellige sjangre enn før.

Også samarbeidet høres ut til å ha blitt bedre og tettere.

– Jeg tror vi kvinner er flinke på å lufte ting for hverandre, istedenfor å gå rundt og være sinte på hverandre, mener Henriksen.

– Vi jobber utrolig godt sammen og utfyller hverandre, legger Lyng til.

Stolt av kvinnedominans

Styreleder i Aronnesrocken, Rune Suhr Berg, er overbevist om at kvinnelig påvirkning var noe festivalen trengte.

– Helt klart. Kvinner har evnen til å tenke på mange flere ting enn oss menn. Det har tilført festivalen utsmykkinger i serveringsområdene, flere retter på menyen og vin i baren. Før hadde vi bare øl, godlukt på toalettene og ikke minst litt mykere musikk som trekker mange flere publikummere.

Festivalsjef Torgeir Ekeland er også av den oppfattelse av at kvinnelig teft har påvirket og forbedret Aronnesrocken i stor grad.

– Det har kommet mye flere damer inn, og parallelt har festivalen bare blitt bedre og bedre, på alle områder. Det er ingen tvil om at det er en sammenheng. Vi hadde aldri vært så gjennomført, og hatt det så trivelig, med bare oss gutta, sier han.

– Jeg er dødsstolt av at Aronnesrocken er så kvinnedominert! Det kan du sitere meg på, avslutter han.