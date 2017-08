– Trenger frivillige

Yvonne Henriksen, som er leder for frivillighetsgruppa i Aronnesrocken, trenger hjelp til en rekke oppgaver under årets festivitas.

Flere tomme poster

– Normalt har vi vel en 80-90 frivillige som er med, men i år trenger vi enda flere. Vi har per nå nok med vakter, men vi har behov for flere til postene backstagevakter, gærningselgere, sjåfører og folk som kan stå i kafèene, sier hun.

Sistnevnte post er noe som blir utvidet stort i år.

– Vi skal ha enda flere boder med mat i år, hvor det blant annet skal selges pølser og fisk, så vi har et stort behov for matselgere. I tillegg skal vi i år selge masse ting som solbriller, t-skjorter med Aronneslogoen, så vi håper også på hjelp til disse oppgavene, sier hun

Bedrer sikkerheten

Neste mandag starter riggingen av årets festival, og også til denne oppgaven trengs det frivillige.

– Kjetil Nilsen, som er riggeansvarlig trenger hjelp, så ta gjerne kontakt med oss for hva som skal og må gjøres i forkant, sier Henriksen som opplyser at festivalen har vokst såpass mye at de i år er nødt til å gjøre noen grep ved inngangspartiet.

– På grunn av sikkerhetsmessige hensyn er vi nå nødt til å vite hvor mange som er inne på området til enhver tid. Derfor skal årets publikum sluses igjennom et telt hvor vi skal forsøke å holde oversikt over hvor mange som går inn og ut av området, og til denne jobben har vi også behov for hjelp, sier frivilligsjefen.