Pynter havna til rocken

Den altabaserte kunstneren Linda «Zina» Aslaksen er i full gang med å pynte opp Sørvær til Sørøyrocken som er fra 27. til 30. juli. På veggen til Lerøy sitt anlegg finner vi det kjente temaet, men mannen i sydvest har fått øretelefoner og ser en smule mer rocka ut enn til vanlig. Eller kanskje det fungerer som øreklokker når det hele tar løs med popfenomenet Dagny på Tørrfiskloftet?

Synlig i havna

– Dette blir bra. Zina lager et kunstverk ut mot havna, som blir sett av alle, inkludert fra dem som gjester Tørrfiskloftet, sier Ken Arne Brox i Sørøyrocken. Fiskeriene har betydd svært mye for bygda, enten det er væreiere og gründerne Alvestad, eller dagens fiskere som henter inn fangstene fra havet rett utenfor.

– Et maritimt tema passer best her, sier Brox.

Frie hender

Likevel, det er festivalkunstner Zina som har frie hender til å lage kunstverkene. Lerøy ha også leid inn Sørøyrocken til å pynte på den andre sida, og da er det meningen av nye og gamle båter i flåten skal bli godt synlig.

– Det er bare å slippe Zina til. Det blir veldig bra, sier Ken Arne, som forteller at årets musikkfest er i skarp rute. Norges triveligste festival skal bli enda triveligere med litt «utsmykking».