– Du kommer garantert i partystemning

Bluesartisten Jan Arild Sørnes vil ha masse liv og røre i sin nye musikkvideo som skal spilles inn fredag kveld.

Slippes i høst

Nå inviterer han alle som kan krype og gå til innspillingen.

– Jeg har spilt inn et helt album. Det er til mastring for tiden og skal gis ut neste år. Men, en av låtene som heter «Gje mæ en dobbel wisky, æ en enkel mann», skal gis ut til høsten, og denne låten skal også slippes sammen med en musikkvideo som skal ha et livepreg. Fredag kveld kloken 20.00 skal vi derfor spille den inn på Barila og jeg håper så mange som mulig kommer, sier Sørnes.

Skal ha partypreg

Det eneste kravet han har til de som kommer, er at de er i feststemning.

– Videoen skal være full av liv med masse folk og hvis du nå ikke er i partystemning når du kommer, så kommer du til å bli det når du får høre låten, for dette er en skikkelig partylåt, smiler han lurt.

Kjent produsent

En av musikerne som skal være med er svenske Ole Nyberg.

– Han er en meget dyktig musiker som har spilt med Björn Afzelius og Ulf Lundell. En skikkelig kapasitet med andre ord. Han er også platas produsent og produserte også min forrige skive, sier Sørnes.

– Dyktige folk i ryggen

Melodien til «Gje mæ en dobbel wisky, æ en enkel mann» har Sørnes skrevet selv, mens teksten er skrevet av Ingvar Hovland som blant annet står bak teksten Månemannen til Vamp. Robin Lynch Mortensen, som deltok med Elin Kåven under årets Melodi Grand Prix, har også mikset det kommende albumet.

– Det er veldig dyktige folk som er med, sier Sørnes fornøyd.

Bonus til publikum

Som en bonus og takk til alle som kommer, byr han på gratis konsert etter at innspillingen er over.

– Vi regner med å være ferdig med innspillingen rundt klokken 23.00. Etter det fyrer jeg og bandet løs med en hel konsert for alle, lokker altamusikeren med den særegne bluesstemmen.