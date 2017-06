Eirik sjarmerte sponsorene

Eirik Lyng var nemlig hyret til å underholde sponsorene fra næringslivet, før Alta Soul & Bluesfestival startet for alvor med Stuck in North torsdag kveld. Festivalen har så mange som 40 velvillige sponsorer som bidrar til å holde hjulene igang på Breverud.

– For et talent, var tilbakemeldingen i teltet da tenåringen slapp seg løs med fire låter før det ordinære programmet startet.

Eirik får æren av å spille for 15.000 mennesker i Oslo Spectrum senhøsten, ettersom han er klar for Melodi Grand Prix junior i år. Den uredde og sympatiske unggutten imponerte og dro til med en både egne låter og en cover av Sondre Justad.

Bossekop-jenta og ordfører Monica Nielsen fikk æren av å åpne festivalen og benyttet anledningen til å rose bluesfestivalen for 14 års innsats for trivsel og kulturopplevelser. De 100 frivillige ble berømmet og ordføreren synes det var spesielt hyggelig at man har funnet plass til Music Park for de unge på lørdagene.