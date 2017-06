Nå blir det blues i varme og strålende sol

De siste værmeldingene tyder nå på at varmegradene og finværet kommer sigende for alvor fram mot starten på torsdag. Skal vi tro yr.no blir det 21 grader og masse sol på åpningsdagen og enda varmere i blueshelga. Allerede når riggingen starter opp tirsdag skal det være mulig å merke forskjellen.

800 solgte billetter

Hitill er 800 billetter solgt, men værmeldingen kan gjøre susen de neste dagene.

– Vi har plass til 3.000 per kveld og forhåndssalget er slik det bruker å være like før det braker løs, sier Eliassen, som regner med at varmen snart tar tak over byen.

Mange hjelper til

Forrige uke troppet over 60 personer opp da Alta Soul & Bluesfestival inviterte til frivilligmøte.

Daglig leder for festivalen, Stig Anton Eliassen, er storfornøyd med oppslutningen.

– At det kom såpass mange er vi veldig fornøyde med. Nå mangler vi bare noen flere frivillige som vil jobbe som servitører og samt noen av vaktpostene, sa Eliassen før pinsen.

Han sier det normalt sett er omlag 100 frivillige som hjelper til hvert år.

– Det er bare å ta kontakt med oss. Vi søker etter folk som har lyst å bidra til Altas største musikkfestival, sier han.