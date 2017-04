SAS-hjelp til bluesfestivalen

Alta Soul & Bluesfestival har slitt med å tilby artistene fra lørdagskvelden under festivalen hjemreise dagen etter. Flyene fra Alta er nemlig smekkfulle søndag 11. juni. Artistene har ofte tidspress og neppe tid til et par ekstra dager i Nordlysbyen.

Kommer fra Kirkenes

– Gode råd har vært dyre i denne situasjonen. Jeg tok kontakt med Kjetil Kristensen i Alta næringsforening som tok affære – og nå har han sørget for at direkteflyet mellom Kirkenes og Oslo tar en sveip innom Alta. Det gjør at artistene og management kommer seg hjem og at vi faktisk har flere billetter til overs for de som vil Oslo den dagen. Fantastisk gjort av SAS i en slik situasjon, sier festivalsjef Stig Anton Eliassen.