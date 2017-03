Inviterer til kvensk filmkveld

Torsdag kveld er Alta kvenforening/Alattion Kvääniseura nok en gang klar for å sette fokus på kvensk film, i tett samarbeid med Alta filmklubb.

– Det er åttende gang vi har visning av kvenfilmer under Borealis vinterfestival, opplyser Nina Østlyngen i kvenforeningen.

Denne gangen venter tre dokumentarer laget av Anstein Mikkelsen. Porsangerværingen er nokså alene om å lage filmer om kvenene, delvis med kvensk språk. – Kvenforeninga er takknemlige og stolte over å vise disse filmene, fastslår Østlyngen.

Disse tre dokumentarene vises torsdag:

Krigen som aldri sluttet

For mange mennesker endte siste verdenskrig under en gravstein på en kirkegård. Det gjorde den også for Hans Pedersen i Lakselv i Finnmark, men først mange år senere. Han døde for tre år siden. Hans Pedersen ble et av andre verdenskrigs siste ofre. Han deltok aldri i kamphandlinger. Han var aldri en del av motstandskampen. Han seilte ikke til sjøs eller utførte sabotasjeoppdrag. Likevel opplevde han alt dette. Han var et uskyldig barn som havnet midt i kryssilden i den store krigen som preget verden mellom 1940 og 1945.

Lohipato – laksestengsel

Stengselsfiske etter laks var en av de viktige kunnskapene kvenene brakte med seg nordover til Lakselvdalen. Dette tradisjonsrike fisket drev de frem til 1978 da det ble forbudt. I denne filmen møter vi noen av de som fortsatt behersker de gamle kunnskapene. Sammen med brødreparene Ragnvald og Einar Benjaminsen og Øyvind og Dagfinn Lindbäck rekonstruerere vi det gamle stengselsfiske fra bygging av elvebukker til laksen grilles på bålet.

Sverres røtter

I mer enn 90 år har Sverre Opdahl fra Skoganvarre levd i og av den mektige finnmarksnaturen, der hver myr og hver foss forteller en historie. Men som han selv sier – alle ting har en «siste gang». Vi følger Sverre gjennom prosessen med å lage «verdens beste» tjære, fra innsamling av tyrirøtter til det ferdige produktet brukes på en elvebåt bygget i hjembygda Skoganvarre. Kunnskaper hans forfedre brakte med seg fra Tornedalen.