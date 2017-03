Rett til gullfinale

Elin & The Woods hadde et spektakulært show med to kor i manesjen. Den internasjonale opptellingen fra ti nasjoner ga ikke det helt store håpet for låt som nummer ni. Det viste seg imidlertid at stemmene har rauset inn likevel, både i den norske og internasjonale juryen.

First Step In Faith eller Oadjebasvuhtii er skrevet av Elin Kåven og Robin Lynch, en låt med et mektig refreng. Det var nok til å gå til gullfinalen.