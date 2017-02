Unge talenter slipper til på Sørøyrocken

Hittil har festivalen satset på nordnorske artister. Det fortsetter de med, denne gangen med en enda mer lokal profil.

Duoen Anne Gudrun Michaelsen og Esben Thomassen Andersen i Pasemaker imponert i programmet The Stream og til sommeren skal de skape stemning på Tørrfiskloftet i Sørvær.

Mot slutten av 2016 ble singelen Tell Me Now sluppet som første singel på digitale strømmetjenester, ledsaget av deres første musikkvideom produsert og innspilt i England.

I tillegg er Northkid klar, tidligere kjent som Approaching Pluto. Bandet består av Sebastian på trommer, Vegard på bass, Bilal på vokal, Håkon på gitar og Helge på synths. Bandet er for tiden i studio og spiller inn sine første låter, hvor de jobber med de største produsentene og låtskriverne i landet.