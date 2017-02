Nok en pris til «Sameblod»

Amanda Kernell ble lørdag kveld tildelt den største Nordiske filmprisen med Sameblod på en million svenske kroner på Gøteborg Film Festival.

Filmen har tidligere vunnet Human values award» under Thessaloniki International Film Festival.

- At Amanda Kernell vinner filmprisen Dragon awards med sin første spillefilm Sameblod, er så velfortjent, vi vet hvor hardt hun har jobbet med filmen i mange år og dette er først og fremst en anerkjennelse av Amanda Kernells filmtalent, sier direktør Anne Lajla Utsi ved Internasjonalt Samisk Filminstitutt i en pressemelding.

- At nettopp Sameblod, som handler om et av de mørkeste kapitler i samisk historie og den personlige smerten dette påførte så mange samer, vinner en slik pris i Norden betyr mye for oss alle. Takk for denne sterke og vakre filmen Amanda Kernell og for alle filmpriser du samler verden over, sier Utsi.