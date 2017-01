Bukta feirer fire av de største i norsk rock

Buktafestivalen i Tromsø kan skilte med Turbonegro, Midnight Choir, Motorpsycho og Seigmen, som alle skal spille på festivalens nye konsept som de har kalt «Kanonlørdag».

– Vi er stolte av å ha booket fire av de absolutt største heltene i norsk rock de siste tjue årene. Her er det duket for ekstremallsang, og en uunngåelig mimre-bonanza av de sjeldne. Dette blir garantert en av de største kveldene vi har hatt i Telegrafbukta, melder festivalsjef, Lasse Lauritz Pettersen.

Første band ut i den helnorske festaftenen er Turboneger.

– For en ekstatisk åpning dette kommer til å bli. Turbonegro har med Apocalypse Dudes og Ass Cobra levert to av de beste platene i norsk rock. Bandet er fortsatt høyaktuelle med sin fengende deathpunk og «Turbo» er fortsatt meget potente fra scenen, og vi kan love dere en dødsbra konsert fra et av landets viktigste band, sier festivalsjef som opplyser at Seigmen skal avslutte årets festivitas.

– En stor drøm

– Seigmen kommer endelig tilbake til Tromsø og de skal avslutte årets Buktafestival. Våren 2015 slapp Seigmen sitt første studioalbum siden 1997, og har de siste årene avsluttet norske festivaler rundt om i det ganske land. Bandet har fortsatt en magi omkring seg, en evne til å dra deg med inn i sitt merkelige univers av mystiske tekster og mektige melodier. Seigmen er siste band ut og avslutter Kanonlørdagen. Dette har vært et konsept vi har jobbet lenge for å få til. Fire av våre absolutte favorittband på samme scene, og attpåtil på samme kveld. Det er en aldri så liten drøm som går i oppfyllelse, forteller en entusiastisk festivalsjef.

Han håper konseptet vil slå an hos årets publikum.

– Med dette ønsker vi å feire norsk rocks store helter, noe vi tror vil falle i stor smak hos vårt rockinteresserte publikum. Vi håper også at dette unike konseptet vil ha en appell til miljøet av diehard-fans i hele landet, håper han.