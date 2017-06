Stoppet «nattkamp»

Politiet i Alta kan konstatere en rolig St. Hans-feiring i Alta til tross for at den i år kom i starten av helg. En av de få hendelsene som er meldt på politiets Twitter-konto er at en gjeng ungdommer var i full fotballaktivitet rundt klokken 02.00 natt til lørdag. Etter melding om at aktiviteten forstyrret natteroen tok politipatruljen turen til Bossekop og fikk stanset «kampen». Ungdommene ble anmodet om å legge treningen til dag- og ettermiddagstid.