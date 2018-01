Agledahl herjet i Bravo-debuten

New Articles

Altaværingen Kristian Agledahl kan vise seg å bli en veldig viktig mann for Bravo i kampen om å unngå nedrykk. 29-åringen banket inn ti mål i Bravo-debuten mot bunnkollege Nøtterøy 2. Agledahl som vekslet Alta-trøya for rundt ti år siden, har Eliteserie-erfaring etter å ha vært innom Bodø HK, Herulf Moss og Halden.

Midtbacken har ikke vært å se på håndballbanen på to år. Han er nyutdannet fengselsbetjent og flyttet nylig til Tromsø.

– Det er to år siden sist jeg var i aksjon. En stund siden, men det gikk greit. Jeg tror det var nybegynnerflaks. Skuddene gikk inn, sa Agledahl til iTromsø etter 34-28-seieren.

Agledahl og Bravo er nå to poeng foran Alta på tabellen, med en kamp mer spilt, og har en ny mulighet til å dra ytterligere ifra når de får besøk av Storhamar klokken 13:30. Med to seiere vil Agledahl og co likevel ha hjulpet Alta IF, da Nøtterøy 2 har like mange poeng som laget fra Nordlysbyen, mens Storhamar har to poeng å gå på.

Alta IF har spillefri denne helga, men får besøk av LFH09 kommende helg. Kampen spilles klokken 16:00 på førstkommende lørdag.