– Stolt og takknemlig

FrP-bastionen Nordlysbyen legges merke til nasjonalt; under Fremskrittspartiets høstkonferanse på Gardermoen i helgen, ble Alta FrP kåret til årets beste lokallag. – Jeg er stolt og takknemlig for utmerkelsen, sier leder for Alta FrP, Odd Erling Mikalsen. Siv Jensen delte ut prisen foran 450 delegater. Alta hadde 32,4 prosent FrP-oppslutning under siste valg.