Angrep politiet

Under politiets tilstedeværelse på årets Høstprell-festival på Kvenvikmoen gikk en mann i 20-årene til fysisk angrep på en politibetjent. Ifølge operasjonsleder Lars Rune Hagen ble ikke polititjenestemannen påført noen fysiske skader. Mannen i 20-årene ble tatt under kontroll av politiet og måtte tilbringe natten i arresten. Ifølge operasjonslederen er vedkommende nå dimittert, men må forvente seg et etterspill. Hendelsen skjedde rundt klokken 02.00 natt til lørdag.

Langt bedre gikk det i en promillekontroll av trafikken til og fra festivalen. Kontrolloen på Kvenvikmoen omfattet åtte førere som ble kontrollert. Alta vel og ingen reaksjoner etter kontrollen som ble foretatt 04.30 natt til lørdag.