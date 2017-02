Over og ut for Kaja

Kaja Kristensen (36) sier hun fortsatt har sitt hjerte i SV, men at hun politisk takker for seg.

Søndag formiddag forlot Kaja salen og dermed årsmøtet i Finnmark SV, etter å ha tapt nominasjonen som fylkeslagets andrekandidat foran høstens stortingsvalg. Motkandidaten Jan Olsen fra Nordkapp kom inn som benkeforslag lørdag, og det endte altså med at årsmøtet med knappest mulig margin 16-14 valgte ham i stedet for Kristensen.

Det ble styr

Dagen startet med at Kaja tok talerstolen og sa at for henne var kun andreplassen aktuell, og at dersom hun tapte voteringen, så var hun uaktuell på lista, selv for en tredjeplass. Nåværende stortingsrepresentant Kirsti Bergstø ble nominert som førstekandidat, og der hun fikk stående akklamasjon og ovasjon, ble det ubehagelig og opprivende om den neste på lista.

– Jeg er lei for at jeg skapte sånt styr, sa Kaja i en kommentar til Altaposten etter nominasjonen.

– Nei, jeg er ikke særlig skuffet, sier Kristensen, som likevel gir uttrykk for undring over utfallet. Hun sier hun på kort varsel stilte seg til disposisjon for partiet da hun ble spurt, og at hun langt i fra er avhengig av en politisk karriere.

– Dumt. Veldig dumt av Kaja og Alta SV å stille sånt ultimatum, hørte vi noen si i pausen før skriftlig votering. En pause preget også av heftig ordskifte mellom enkeltpersoner om hvor vidt resten av Finnmark SV er i mot Alta SV eller ikke.

Byttet plass

Med Kaja ute lå det an til to menn på rad på lista etter Bergstø, ikke bra, så det fikset Bergstø med en kjapp telefon til primærnæringskvinnen Hanne Harila fra Vadsø, som på telefonen sa ja til å rykke opp til tredjeplassen. Faez Maroki fra Hammerfest rykket dermed ned til fjerde.

Finnmark SV har nå ingen fra Alta høyt oppe på lista til valg for Stortinget, men fordi Kaja røk ut, er Hege Westgård inne på ellevte og sisteplass.

– For meg var det andreplassen eller ingen ting, sier Kaja.

– Jeg har aldri stått i politikken, og så ikke på tredjeplassen som den friske starten jeg eventuelt måtte hatt for å ta løs på så mye arbeid, sier Kaja, som med frisk start sier hun sikter til både seg selv, til Finnmark SV og til SV's posisjon i Alta.

Må jaggu slutte

Med Kaja ute har Finnmark SV takket nei til en av de mest kjente og kjære personene i ungdoms- og kulturmiljøet i Alta gjennom 20 år. Hennes potensiale til å hente velgere var udiskutabelt, noe som også på forhånd ble sterkt skriftlig fremhevet av nominasjonskomiteen.

– Jeg skulle gjerne hatt Kaja med videre, sa Jan Olsen da han takket for tilliten.

– Måten vi legger opp ting på i dette partiet gjør at vi havner i situasjoner som dette, og det må vi jaggu slutte med, sa den nye andrekandidaten.

Alta SV gikk hoderystende til pause etter nominasjonen.

– Jeg er veldig skuffet. Men det var ikke uventet, på bakgrunn av tidligere erfaringer, sier Otto Erik Aas.

– Dette var i alle fall særdeles lite taktisk klokt. Nå sier jeg det mildt. Veldig mildt, sier Aas om sine umiddelbare følelser etter årsmøtets valg hvor Kaja fra Alta røk ned og dermed ut.