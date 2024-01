Snø til frokost, lunsj, middag og kvelds. De neste dagene skal det komme enda mer snø i Sør-Norge.

På Sørlandet har folk måket på seg ryggskader. På Østlandet har el-busser takket for seg. På Vestlandet har passasjerer vært innestengt på fly i timevis.

– Vi trenger hjelp.

– Dere har fått litt i meste laget. Dere har jo fått all snøen vi skulle hatt! sier Ingolf Mortensen (72) i Tromsø.

VIL INGEN ENDE TA: Her fra Arendal 2. januar. Foto: Gisle Oddstad / VG

Pensjonisten har opparbeidet seg flere tiår med måke-erfaring. Han har ikke bare måket sin egen oppkjørsel i år etter år, han har også måket på jobb som tidligere driftsleder for barnehager i kommunen.

– Du må være litt motivert for snømåkingen. Ikke sett deg ned og bare se på snøen. Du må ut og ta den unna på ettermiddagen når du kommer hjem fra jobb – før du setter deg i godstolen.

– Hel uke med snøklaging

På Sør- og Østlandet er det ventet opp mot 35 cm med snø i løpet av 24 timer. Agder, Vestfold og Telemark vil bli særlig hardt rammet.

En glede for noen, en forbannelse for andre. like fullt! Massene må bort fra veier, innkjørsler, tak og parkerte biler.

Tromsøværingen er ikke nevneverdig imponert over søringenes håndtering av vinterværet.

– Det har vært litt mye syting. Jeg så det var en hel uke med snøklaging, det er litt «bæs», sier Mortensen.

– Jeg ser på søringene, de har dårlig brøyteutstyr. Vi har helt andre maskiner her oppe.

Skuffen er din venn

Så, første spørsmål: hvilket redskap skal jeg velge?

– Vi pleide å heise snøfreseren opp på taket for å få det unna da det var mye snø, sier måke-ekspert Mortensen.

Til mer dagligdags måking sverger han til snøskuffe.

– Fres er en grei måte å gjøre det på, gjerne beltefres og ikke hjul. Den kan man kjøre fast. Men skuffe er veldig greit. Du får god trim også! sier han.

GOD TEKNIKK? Du må bruke snøskuffen riktig. Foto: Gisle Oddstad / VG

Andre spørsmål: Hvilken teknikk skal jeg bruke?

Her gjelder det å skyve snøen unna, ikke grave og løfte den bort, forklarer Mortensen.

– Hvis du måker og kaster rundt kan du få en liten kink, men det bruker å gå over på to dager.

Tips til god måke-teknikk: Vis mer ↓ Aktiver musklene mellom skulderbladene og stabiliser skulderbladene ved å åpne skuldrene. Bred armstilling Ha en naturlig svai i ryggen. Fremoverbøyde stillinger er ikke å anbefale. Stikk rumpa litt ut, som igjen hjelper med å holde svaien. Ha en lett bøy i knærne og bruk knærne til å løfte istedenfor ryggen. Unngå rotasjon i løftet. Det er bedre å snu hele kroppen rundt. Kilde: Norsk Kiropraktorforening

Tredje spørsmål: Hvor skal jeg gjøre av all snøen?

– Jeg har sett folk i Oslo måke snø over på naboens parkeringsplass...

– Da kan du få bråk med naboen! sier Mortensen.

Du må finne et egnet sted for deponiet ditt, sier han. Den aller verste feilen Mortensen ser folk gjøre, er å legge snøhaugen for nærme området de har måket frem.

– De legger snøhaugen sånn at når det blåser, så fyker snøen tilbake der de måket. Hvis de har mulighet til å skyve snøen litt lenger unna, må de gjøre det. Det er bare å stå på!

Hvilken snø-strategi velger du? Sofaen kaller, snøen kan smelte på egenhånd. Jeg har en rekke spader og skuffer, og ingen problemer med å irettesette folk som måker feil. Kommunen bør ansette egne snø-oompa loompaer som kan måke hver krik og krok. Snø hører ikke til i byen, kun på fjellet. ELSKER SNØ!!! Måk all day, every day.

– Jeg har traktor

Ordfører og tidligere langrennsløper Toralf Heimdal (Sp) i Bardu i Troms er godt vant med store snømengder.

– Jeg bor jo i et snøhøl, sier ordføreren.

Faktisk er det snakk om så mye snø, over så lang tid, at spade og snøfreser blir for amatørmessig.

– Jeg har traktor som jeg tar oppkjørselen med, sier Heimdal.

OPP AV SNØHØLET: Her er Toralf Heimdal under valgkampen på Setermoen militærleir i Bardu. Foto: Rodrigo Freitas / VG

Bardu-ordførerens beste tips til snømåkingen er enkelt og greit:

– Jeg har ikke så mye revolusjonerende å si. Det er jo bare å måkke det! Også må du måke med en gang før snøen rekker å bli bløt, sier han.

– Er det litt mye klaging fra søringene når det snør?

– Ja, det synes jeg er en smule komisk. Når vi har ordentlig uvær er det relativt heftig, men det er ingen som klager, sier han.

Helga Pedersen: - Plasser ansvaret

Litt lengre nord - nemlig i Tana i Finnmark - har Arbeiderparti-politiker og tidligere ordfører Helga Pedersen gjort seg noen erfaringer.

– Jeg vil si, etter 51 års livserfaring, at her er det viktig at ansvaret blir plassert riktig sted, sier hun og fortsetter:

– Det jeg har gjort er å kjøpe en snøfreser i julegave til mannen min. Da slipper man å måke på seg hjerteinfarkt.

HOLD UT: Helga Pedersen sender varme tanker sørover. Foto: Helge Mikalsen / VG

Selv opplevde hun snøvinteren i Tromsø i 1997, da det ble målt hele 240 centimeter med snø - og kom fra det i god behold. Til sammenligning er det nå 92 cm snø i Froland i Agder.

– Det var ikke så enkelt å håndtere. Jeg velger å sende varme tanker sørover. Hold ut! Det går over.

Se video – du kan også lære noen triks av snømåkingens «Einstein»: