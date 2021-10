Britt fra Senja er tilbake: Se første episode

Video

Husker du bestemor Britt Jørgensen og barnebarnet Sindre Fredriksen fra Senja som sjarmerte Norge i desember 2019? Nå skal de ut i rampelyset igjen. Folkebladet, som sender serien «Bestemor rider igjen», har tilbydd den til avisene i Polaris Media over hele Norge.

Sist gang radarparet var «på lufta» var på Folkebladet-TV sin julekalender «3 Nøtter Til Bestemor» i desember 2019. Serien gjorde stor suksess, og ikke bare lokalt. De ble lagt merke til over hele landet, og det ble innslag både på riksdekkende radio, TV og aviser. Den 24. episoder lange TV-serien kunne i fjor også motta Polarisprisen i mediekonsernet Polaris Media.

Det hele startet med at barnebarn Sindre, som for tiden bor i hovedstaden, fikk frem latteren hos sine følgere på blant annet Snapchat med sine møter med bestemor Britt på Medby på ytre Senja. Sindre tenkte at han kunne ta dette litt videre, og lanserte det for bestemoren sin. Det resulterte altså i julekalenderen i 2019. Totalt hadde episodene rundt 500.000 seere på Folkebladet-TV.

I «Bestemor Rider Igjen» legger de to ut på veien. På sykkel skal de på mini-norgesferie — en opplevelsestur — på landets nest største øy Senja. Det ender selvsagt med mye humor og artige episoder, som er samlet i seks episoder som slippes hver søndag ettermiddag fra 10. oktober.