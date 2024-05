Våren har meldt sin ankomst, og da er det mange løpsglade altaværinger som finner frem joggeskoene og tar treningsturen utendørs.

Dagen før dagen, torsdag 16. mai, legger ildsjelene i Tverrelvdalen IL til rette for en uhøytidelig konkurranse i bygda. Målet er å samle flest mulig til et gateløp der deltakerne selv bestemmer om de vil løpe eller gå fem eller ti kilometer.

– Vi har gjort dette til en tradisjon og mange setter stor pris på å møtes for en felles løpekonkurranse i en rask og flat løype. Det er hovedsakelig et arrangement for folk flest og man kan også gå runden. Alle som deltar er med i trekningen av fine premier, kommenterer Jarl Erik Aas.

Arrangøren forteller at deltakerne må skrive navn og telefonnummer og legge en lapp i postkassa ved Ungdomshuset i tidsrommet 17.30-20.00.

Start og mål er ved Tverrelvdalen Ungdomshus og løypa går rundt Sagslotten. Starten går klokken 18.00, og registrering kan gjøres via Tverrelvdalens hjemmeside, eller i god til før start, opplyser arrangøren.

– Det var veldig bra nivå på vinnerne i fjor. Mats Håpnes løp på 32.31 på 10 km og Jardar Olsen på 15.47 på 5 km. I dameklassen hadde vi Charlotte Wiggen som eneste dame på 10 km, mens Vårin Olsen vant 5 km på 18.51, forteller Jarl Erik, som håper at folk stiller seg opp langs løypa for å heie på deltakerne i konkurranseklassen.