Det har ikke vært særlig tid til verken å nyte triumfer eller svelge skuffelser for Alta IFs fotballherrer denne våren. Siden seriestarten for drøyt tre uker siden har Alta-guttene spilt fire seriekamper og to cupkamper.

Onsdag venter nok et oppgjør, denne gangen tredje runde i norgesmesterskapet i fotball for menn. 1.-divisjonsklubben Stabæk knuste Bærum 5-0 borte i andre runde, og Bob Bradleys mannskap tar nå turen nordover for å møte et Alta-lag som har slitt i serien, men slått både Kirkenes og Skjervøy i cupen.

– Sist helgs 2-4-tap mot Tromsdalen gjorde vondt, men det er glemt nå. Nå har vi fullt fokus på det som skal skje i SmartDok Arena på onsdag. Vi gleder oss til å møte Stabæk, og skal sørge for en skikkelig cupfest, kommenterer administrativ leder i Alta IF Fotball, Preben Einvik.

Ubeseiret så langt i år

Stabæk rykket ned fra Eliteserien i fjor, og ønsker naturlig nok å gjøre oppholdet i OBOS-ligaen så kort som mulig. Klubben har vunnet to og spilt to uavgjorte på sine fire første seriekamper.

Sist helg måtte de kjempe hardt for å sikre seg ett poeng borte mot Åsane. Kasper Søndergaard Pedersen utliknet til 2-2 på overtid og sørget for at bæringene fortsatt ikke har tapt en tellende fotballkamp i 2024. I cupen har de slått Asker og Bærum.

– Det er ingen som helst tvil om at vi møter et veldig godt fotballag. Det er en ambisiøs klubb som spiller en divisjon over oss, så det kommer til å bli en ekstrem tøff kamp for våre gutter. Men all erfaring tilsier at vi kan spille jevnt med lag fra både OBOS-ligaen og Eliteserien når det er cupkamper i SmartDok Arena. Divisjonsforskjellene viskes ofte ut i disse matchene. En tørr kunstgressbane og et entusiastisk hjemmepublikum kan bikke marginene i vår favør. Det har vi bevist mange ganger.

Gratis inngang for de unge

Han håper og tror på et godt publikumsoppmøte til tross for at Alta-guttene ikke har hatt noen god seriestart. Alta har tapt 0-4 mot Follo og 2-4 mot TUIL borte, samt spilt uavgjort 2-2 mot Kjelsås og 1-1 mot Ullensaker/Kisa hjemme. Det gjør at klubben er under nedrykksstreken i PostNord-ligaen avdeling 2 enn så lenge.

– Det er noe eget med cupen. Jeg opplever det sånn at folk som kanskje ikke til vanlig går så ofte på kamp kommer i hallen for å se oss spille mot gode motstandere i cupen. Det skjønner jeg godt. Vi har hatt mange fantastiske øyeblikk her mot lag som Bodø/Glimt og Tromsø IL. Cupkampene har en helt spesiell status, og jeg håper at så mange som mulig tar turen. Vinner vi denne kampen er det mulig at vi får et enda bedre lag nordover i neste runde. Målet må jo være å slå rekorden fra 2011, da vi spilte kvartfinale i cupen.

Selv om det har vært et tett kampprogram de siste ukene, føler Einvik seg trygg på at publikum får se et svært energisk lag i hjemmemøtet med Stabæk.

– Det er det som er fordelen ved å ha et ungt mannskap. De trenger ikke lang tid før de er tilbake på hundre prosent, sier Einvik, som også tror mange unge tilskuere vil finne veien til Finnmarkshallen.

– I år slipper alle under 20 år inn gratis på våre kamper. Det var bra med russ på tribunen da vi møtte Ull/Kisa, og jeg tror det kommer mange flere på onsdag. Det blir kjempestemning, smiler han.

Kampen starter klokken 19.00.