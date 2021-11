Jublet for gull og sølv i Rallarcupen

sport

Det er ikke bare seniorhåndballen som har begynt å rulle etter nesten to års korona-dvale. Nå er også de aldersbestemte håndballturneringene tilbake for fullt, og tradisjonen tro stilte Alta IF, BUL og Nerskogen IL med lag i Rallarcupen i Kiruna denne helga.

I gutter 14-årsklassen ble det spilt en ren Alta IF-finale, der Alta IF og Alta IF 1 møttes til dyst. Her var det førstnevnte lag som vant 20-14. Fornøyde Alta-gutter kunne dermed reise hjem med gull og sølv i bagasjen.

Også i G12-klassen spilte Alta IF seg til en finale. Her møtte Alta IF G09 svenske Laponia, og Alta-guttene vant 17-11. Dette var første utenbysturnering for disse unge altaværingene som trenes av Maria Antonsen og Paul Rikard Elde.

I klasse G16 spilte BUL seg til finaleplass. De måtte imidlertid ta til takke med sølv etter å ha tapt 14-17 for Lugi HF i finalen.

Nerskogen IL ble nummer fire i klasse jenter 12 år.