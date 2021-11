Fikk sole seg på tabelltoppen i et døgn

sport

Alta innledet sin fjerde sesong i eliteserien med turnering i Tromsø.

Kvartetten Andre Z. Nielsen, Peter Flermoen, Matvey Galchenko og Joachim Solberg sikret matchseier med sine helpoeng mot Asker fredag. Med sifrene 4,5-1,5 fikk Alta en perfekt start på sesongen.

Tapte mot Tromsø

Lørdag ventet et skikkelig nordnorske prestisjeoppgjør mot Tromsø, Det endte med tap – med knepen margin 2.5 - 3.5. Her måtte reserven Harald Mikalsen steppe inn på kort varsel for fetter Erlend som var blitt syk. Harald gjorde sine saker meget bra, og vant et stilrent sluttspill over kvinnelandslagets Monika Machlik.

Tøft mot Offerspill

Pressekontakt Odd Erling Mikalsen forteller at det ble tøff avslutning på helga mot Offerspill, laget til verdensener Magnus Carlsen. Mot en av seriefavorittene ble det tap 2-4.

– Her ble Alta-guttene rett og slett litt for svake, oppsummerer han,

Offerspill leder nå med full score på 6 poeng, foran SK 1911, Tromsø og Vålerenga som har 4. Alta er på 7. plass med 2 lagpoeng.

Ga Magnus hard kamp

– Den store snakkisen i helga var at verdensmester Magnus Carlsen dukket opp i Tromsø og spilte 1. runde i eliteserien. Her møtte han Kirkenes-gutt og tidligere Alta-spiller Benjamin Arvola, som ikke var snauere enn at han ga verdensmesteren hard kamp i fire lange timer, forteller Odd Erling.

– Arvola kunne likegodt vunnet, han fikk tilbud om remis underveis, men takket nei og tapte. Og gikk glipp av sin livs skalp, smiler Mikalsen.