Divisjonsforskjell!

BUL - Krokelvdalen 4-1:

Lørdag var det klart for den andre av to opprykkskvalifiseringskamper mellom BUL og Krokelvdalen. Den første matchen, som ble spilt på Alfheim stadion for en uke siden, endte 2-2. Da var det Stein Arne Mannsverk som reddet uavgjort for BUL med sin scoring i sluttminuttene. Også denne gangen kom den målfarlige BUL-spissen i søkelyset.

Bare fire minutter var spilt da nevnte Stein Arne Mannsverk ble spilt nydelig gjennom av Kenneth Thomassen, og alene med keeper banket BUL-spissen ballen opp i nærmeste kryss. Hjemmelaget fortsatte kjøret mot gjestenes mål, og fikk annullert en scoring før Thomassen og Mannsverk gjorde 2-0. Igjen var det Thomassen som var tilrettelegger og Mannsverk målscorer. Aleksander Kjellmann la på til 3-0 før pause.

Etter hvilen la BUL seg lavere, men Stein Arne Mannsverk var ikke ferdig for dagen. Først fikk han sjansen til å fullføre sitt hattrick fra straffemerket. Den muligheten misbrukte han. Men litt senere i omgangen kjempet han inn 4-0 i en situasjon der Krokelvdalens målvakt ikke helt leverte varene. Gjestene reduserte til 1-4, men BULs unggutter som trener Martin Overvik sendte innpå i andre omgang gjorde jobben og sørget for seier og opprykk.

