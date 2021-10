sport

Etter 2-2 i borte mot Krokelvdalen på Alfheim stadion for en uke siden er det i morgen klart for omkampen som avgjør hvilket lag som rykker opp i allnorsk 3. divisjon. Både BUL og Krokelvdalen vant sine respektive 4.-divisjonsavdelinger med god margin, og det første oppgjøret viste at det kvalitetsmessig ikke er så stor forskjell på lagene. Det ligger dermed an til en svært spennende og dramatisk opprykkskamp i Finnmarkshallen lørdag ettermiddag.