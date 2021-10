Volleyball-gutta klarte finaleplass på første forsøk

sport

19 måneder etter at koronapandemiens inntog førte til strenge og langvarige restriksjoner for idretten kunne omsider BK Tromsø invitere til ungdomsturnering i Ishavsbyen. Det skjedde sist helg, og Alta IF var selvsagt på plass.

– Etter lang tids pause var det endelig mulig å delta på en regional rankingturnering for ungdom. I Nord-Norge er volleyballmiljøet lite, og i Finnmark er det kun Alta som deltar i seriespill. Det betyr lange reiseveier. Nærmeste sted for våre ungdom er å reise til Tromsø, og sist helg deltok vi med tre lag. Etter lang tids pause var det spennende å finne ut hvilket nivå vi var på, og for de fleste var det en helt ny opplevelse å spille mot lag fra Bodø, Finnsnes, Tromsø, Leknes, Bø i Vesterålen og Myre, skriver Inga Maren Gran Erke i Alta IFs volleyballgruppe i en mail til A-sporten.

– Vi deltok med ett lag i gutter 15-årsklassen og to lag i jenter 17. Totalt var det 19 lag som deltok og 44 kamper som ble gjennomført. På guttesiden klarte vi å komme helt til finalen. Her møtte vi møtte Lofotvolley fra Leknes. Det ble dessverre 1-2-tap i finalen (26-24, 15-25, 15-8), men guttene viste mye fint spill, med bra mottak, flotte legg, knallharde smasher, server og gode blokker. De hevdet seg godt mot alle motstanderne. Det skal nevnes at Lofotvolley kun hadde spillere født i 2006 og 2005, mens vi stort sett stilte med spillere født i 2007. Dette er en prestasjon når vi har såpass mange ferske spillere. Dette lover også godt for en deltakelse i NNM i januar, forteller hun.

Også jentene viste lovende takter, men her gikk det ikke like bra resultatmessig.

– På jentesiden klarte vi ikke å nå like høyt opp, men det var en god realitetssjekk på hva som må jobbes videre med. Grunnet en del skader i troppen hadde vi begrenset med spillere, og dette var også med på å påvirke utfallet i kampene. Vi endte opp med sjette- og syvendeplass i J17-klassen. På jentesiden var det tidvis mye godt spill, men med sterke lag som Øksil, BK Tromsø og Bodø klarte ikke våre jenter å slå godt nok fra seg, kommenterer Gran Erke.

Volleyball-ildsjelen synes det var nyttig å få litt etterlengtet kamptrening.

– Etter denne helga er motivasjonen på topp for å utvikle ferdighetene på det tekniske plan. Neste gang satser vi på at servene sitter bedre, blokkene og forsvaret er mer samkjørte og leggene mer presise, avslutter hun.