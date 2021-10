Vidar gir seg som Alta IF-trener

sport

– Spillergruppen ble i går informert om at hovedtrener Vidar Johnsen gir seg etter årets sesong. Etter to år som hovedtrener for Alta IFs herrelag, returnerer han til Finnmark Fotballkrets når hans permisjon går ut ved nyttår. Klubben takker Vidar for sin uvurderlige innsats igjennom to krevende sesonger, og er i gang med å finne hans erstatter, skriver Alta IF Fotball i en pressemelding.

– Jeg kommer helt klart å ha kjærlighetssorg i perioden som kommer. Men jeg tar med meg at vi har jobbet hardt hver eneste dag for å legge til rette for guttene og Alta IF. Og det er øyeblikk som vi har opplevd sammen som jeg vil huske i lang, lang tid, sier Vidar selv.

– Jeg ønsker klubben og alle som har stilt opp for meg lykke til videre og skal heie på dere med full hals i jakten etter nye stolte øyeblikk her, lengst nord.

Videre i pressemeldingen skriver klubben at kaptein Mats Frede Hansen er lei seg for å miste sin trener, men samtidig har full forståelse for avgjørelsen.

– Det er trist, men også veldig forståelig. Vidar har betydd veldig mye for meg gjennom hele min voksne fotballkarriere, sier Mats Frede.

– Nå håper jeg han tar en skikkelig ferie med en gang han får muligheten. Det har han ikke hatt på et par år, minst.

Styreleder i fotballgruppa, Annie Abrahamsen Wik, takker Johnsen for innsatsen han har lagt ned for klubben i de to årene han har vært hovedtrener.

– Med Vidar har vi fått en stor ressurs, både sportslig, men også igjennom hans engasjement og nettverk her i Alta. Det har vært veldig nyttig for klubben i den tiden vi har vært igjennom. Det er derfor ikke bare en faglig sterk trener vi mister, men også en svært engasjerende leder. Vi takker Vidar for jobben han har gjort for klubben, og ønsker han lykke til videre med nye utfordringer, sier styrelederen.

– Siden Vidar informerte klubben om valget sitt, har klubben vurdert ulike alternativ for veien videre. Klubben vil annonsere ny hovedtrener så snart det er avklart, melder Alta IF Fotball.