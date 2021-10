A-børsen: – Hadde en rekke svært flotte redninger

sport

Søndag møttes Alta IF og Asker til dyst i SmartDok Arena. Hjemmelaget tok ledelsen ved Omar Fonstad el Ghaouti, men gjestene utliknet i andre omgang. Et straffemål av Morten Gamst Pedersen og overtidsscoring av Christian Reginiussen sørget for 3-1-seier til Vidar Johnsens mannskap.