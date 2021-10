sport

Triatlonutøveren Martine Hoaas fra Alta tok steget opp i proffklassen foran 2019-sesongen. Hun flyttet til Danmark for å optimalisere sine sjanser til å hevde seg i det ypperste selskapet, og det startet veldig bra.

Vant i Silkeborg

Dessverre satte en velkjent verdensomspennende pandemi stopper for det som skulle bli en innholdsrik 2020-sesong, og restriksjonene førte også til langt færre konkurranser enn planlagt i år.

Men noen lyspunkter var det. Og de verdsetter hun høyt.

– Jeg har deltatt i noen konkurranser det siste halvåret. Jeg vant blant annet en triatlon-konkurranse i Silkeborg. Dette var bare en kvartdistanse, men det var likevel moro å stikke av med seieren, sier Alta-jenta Martine Hoaas på telefon fra Danmark.

– Den aller største opplevelsen hadde jeg i Herning for en drøy måned siden. Dette var en Ironman halvdistanse der nivået var skyhøyt. Jeg endte på femteplass, og det er kanskje det beste jeg noen gang har gjort i proffklassen. Jeg var skikkelig stolt. For første gang følte jeg meg god nok. Jeg nærmer meg nivået som kreves for å lykkes som proff, og det føles utrolig bra, kommenterer Hoaas.

Vanskelig tid

Selv om Hoaas har fått trent bra under koronapandemien har det ikke vært enkelt. Danmark har også hatt høye smittetall, og der varte munnbindpåbudet ganske lenge. Det er først den siste tiden at man har åpnet helt opp også i vårt naboland i sør.

– Jeg tror nok restriksjonene her har vært ganske like som i Norge, men noen forskjeller er det selvsagt. Jeg bor i Aalborg, som er en ganske stor by. Og her har det for eksempel vært munnbindpåbud i lang tid. Det har ikke vært enkelt å drive med toppidrett, men forholdene har sakte, men sikkert blitt bedre, forteller Hoaas.

Brutal start på sesongen

Hun og samboeren reiste i august til Polen for å delta i en Ironman-konkurranse. Også dette var en halvdistanse (1,9 km svømming, 90 km sykling og 21 km løping). Det gikk ikke så bra.

– På grunn av pandemien ble det en sen sesongstart. Vi bestemte oss for å reise til Polen for å gjennomføre vår første skikkelige Ironman-konkurranse på godt over et år, og det var dessverre ingen stor suksess. Det er egentlig noe av det villeste jeg har vært med på, ler Hoaas.

– Vi bodde fem kilometer utenfor byen der konkurransen ble arrangert, og da vi kom inn til sentrum var det umulig å finne et sted å parkere. Vi kom nesten for sent til orienteringen, og måtte ordne nytt startnummer flere ganger. Syklene ble sjekket inn halv ti på kvelden, og så måtte vi opp midt på natta for å rekke starten. Det var ingen tid til å slappe av. Så bare det å komme til mål føltes som en liten seier. Det var en brutal start på sesongen, fastslår hun.

Opplever fin utvikling

I tillegg til de nevnte konkurransene har hun deltatt i noen mindre, lokale løp for å holde seg i gang. Hoaas har hatt muligheten til å delta i noen større konkurranser, men valgte å takke nei.

– Det er dyrt å reise rundt og delta i de største konkurransene, så man er nødt til å gjøre noe valg. Vi skulle gjerne ha konkurrert enda mer i år, men av økonomiske årsaker valgte vi å avslutte sesongen med femteplassen i Herning. Det er for så vidt greit, for det var en fin måte runde av på. Jeg føler at utviklingen har vært bra og det går fremover i samtlige disipliner, kommenterer hun.

Jakter VM-plass

Målet er fremdeles å gå fra deltakelse i halvdistanse-konkurranser til Ironman heldistanseløp. Og det er ingenting å si på ambisjonene. Drømmen er å delta i Ironman-VM på Hawaii.

– Jeg har trent godt over lang tid, og ikke minst være skadefri i to år. Det har hatt mye å si for progresjonen. Det tar tid å bygge opp kroppen til å tåle heldistanseløp. Den eneste fulldistansekonkurransen jeg har gjennomført er Norseman, og det var i 2016. Da ble jeg skadet etterpå og brukte lang tid på å komme tilbake. Så det gjelder å være tålmodig. Hvis treningen går som planlagt vil jeg kjøre heldistanse Ironman til neste år for å begynne jakten på å kvalifisere meg til VM på Hawaii. Jeg håper å kunne delta i flere helrace i 2022, blant annet Ironman i København i august neste år, avslutter den beintøffe 30-åringen fra Nordlysbyen.