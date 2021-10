sport

Forsikringsselskapet Gjensidige har et spesielt prosjekt gående. De har opprettet noe de har kalt forsikringsamnesti, der selskapet gir kunder anledning til å gjøre opp for seg uten at det får konsekvenser for kundeforholdet. Det har hittil i år gitt innbetalinger på cirka 200.000 kroner.