– Ingen krise ennå, men vi må ha flere dommere neste år

– Vi skulle selvfølgelig gjerne hatt flere dommere, men vi har klart å gjennomføre denne sesongen på en tilfredsstillende måte, kommenterer dommerkonsulent i Finnmark fotballkrets, Paul Erling Andersen.

Nye kurs på nyåret

Det er imidlertid mange fotballkretser i landet som sliter. Her i nord er det store utfordringer i Øst-Finnmark, Troms og Nordland. Enkelte steder må de få aktive dommerne som er igjen dømme flere kamper om dagen for å få gjennomført seriespillet. Det bekymrer også Andersen, som har måtte sende flere dommere fra Vest-Finnmark til kamper andre steder i fylket for å hjelpe klubbene som har størst problemer med å stille med kampledere.

– Det er ikke slik at situasjonen er så mye bedre her, for vi har en del utfordringer. Hver høst er det folk som flytter for å gå på skole eller drar i militæret. Men akkurat nå er det ingen krise hos oss. Vi har det ikke så ille som Troms og Nordland, kommenterer Andersen.

– Men når det er sagt må vi klare å rekruttere flere dommere i løpet av vinteren. Til neste år blir det full sesong for både senior- og aldersbestemt fotball, og det vil føre til langt større slitasje på de dommerne vi har. Vi er godt stelt med dyktige instruktører, så vi trenger bare folk som er villige til å gjøre en innsats for finnmarksfotballen. Vi starter med nye kurs på nyåret.

Fin inntektskilde

Mye av grunnen til at det enn så lenge går bra i Vest-Finnmark er at det jobbes godt med dommerrekruttering i de største klubbene.

– Mange klubber gjør en god jobb på dette området. Ikke alle, men mange. De klubbene som har egne dommeransvarlige er veldig flinke til å skaffe dommere og følge dem opp på en god måte. Dermed klarer de å skaffe dommere til alle sine egne aldersbestemte kamper, og har også noen som kan hjelpe til på kretsnivå.

Andersen slår fast at det er fullt mulig å tjene greit med penger på å dømme fotballkamper.

– For dem som ikke lenger spiller selv kan dømming være en flott hobby der man også tjener noen kroner. Man blir ikke rik av å dømme aldersbestemte kamper, men 250 kroner per kamp er en fin start. Noen matcher i uka sørger jo for at man for eksempel har penger til bensin. De som dømmer på det høyeste nivået hos oss får 1200 kroner. Og tar man det videre og blir eliteseriedommer vanker det 17.000 kroner per kamp, så det blir jo bedre jo høyere opp man kommer, smiler Andersen.