Søndag møttes Alta IF og Hødd til 2.-divisjonsoppgjør på Villaksbanen på Aronnes. Regn, vind og et sparsommelig antall plussgrader gjorde dette til en kald fornøyelse for både spillere og publikum. Heller ikke hjemmelagets prestasjoner varmet i særlig grad. Gjestene fra Ulsteinvik vant 4-1 og sørget for Alta IFs tredje strake tap.