A-børsen: – Flotte pasninger i bakrom. Klarte seg bra som midtstopper

sport

Lørdag møttes Bærum og Alta IF på Sandvika stadion, og hjemmelaget vant 3-2 etter å ha spilt med én mann mer i nærmere 60 minutter. Mathias Dahl Abelsen hadde gitt Alta IF ledelsen før Aleksander Bjørnvåg laget straffespark og fikk se det røde kortet. Felix Adrian Jacobsen utliknet til 2-2 i andre omgang, men Bærum fikk ytterligere et mål og stakk av med alle tre poengene.