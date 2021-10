Trøndelag blir en del av Arctic Race

sport

– Nord-Norge og Trøndelag er gode naboer, og vi er glade for at vi får muligheten til å dele arrangementet med Trøndelag neste år. Vi gleder oss til å formidle alt det flotte Trøndelag har å by på, ut i verden, sier daglig leder Knut Eirik Dybdal i en pressemelding.