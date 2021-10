Strålende uke for Kautokeinos fotballjenter

sport

Det har de siste ukene blitt kåret en rekke avdelingsvinnere i aldersbestemte klasser. Finnmark fotballkrets har vært på plass med pokal og medaljer, og det var de også da 9er-avdelingen for jenter 15 årslag ble avsluttet på Villaksbanen på Aronnes i går kveld.

Komfortabel seier

Kautokeino IL lå på andreplass i serien før laget møtte Alta IF i går, og trengte tre poeng for å ta seg forbi Porsanger. Det klarte de helt fint. Tre scoringer av Inga Karen Marit Mathisdatter Sara, to mål av Lea-Christine Henriksdatter Sara og ytterligere fulltreffere av Aina Christine Anti Nystad og Ana Maria Persdatter Eira sørget for målfest på Villaksbanen. Hjemmelaget noterte seg også for et selvmål slik at sluttresultatet ble 8-2 til Kautokeino. Dermed var gullet i boks.

– Det ble tøff kamp helt inn om hvem som skulle stikke av med avdelingsvinnerpokalen i jenter 15 9er. Det lengste strået trakk til slutt Kautokeino IL, som i går mottok pokal og medaljer for prestasjonen. Vi gratulerer, skriver Finnmark fotballkrets på Facebook.

Som ikke det var nok har Kautokeino IL fått med to spillere på den kommende kretslagssamlingen i regi av FFK. Både Inga Karen Marit Mathisdatter Sara og Lea-Christine Henriksdatter Sara er tatt ut på samlingen som finner sted i Kirkenes 14.- 16. oktober.

Mange spillere fra Alta

Også en rekke unge, talentfulle spillere fra Nordlysbyen er tatt ut:

Alta IF: Linnea Roxrud-Taksgård, Andrea Isaksen, Mina Heggheim Kåberg, Ingrid Haugan, Astri Toft, Even Roxrud, Hans-Jørgen Sund Mikalsen, Sebastian Svendsen Bjørnå, Teo Emanuel Hindenes Ingilæ, Jørgen Bull Kristensen, Elias Ellingsen og Jonathan Vonheim Norbye.

BUL: Malin Nyvoll, Maijen Wirkola Larsen, Helene Herstad Tangen, Ingrid Eliassen Johansen, Mie Berger, Oda Wirkola Flage, Erle Selnes Pedersen, Morten Lyng Kristensen, Jonas Arntzen, Thomas Myreng, Erik Rønning Holtet og Odin Olsen Erke.

Tverrelvdalen IL: Johanne Pedersen.