Har lagt inn protest mot Veseth Olsens røde kort

Da Alta IF møtte Senja hjemme for en drøy uke siden fikk Morten Gamst Pedersen se det røde kortet etter 35 minutters spill. Alta-guttene klarte likevel å dra i land seieren. De måtte riktignok ha hjelp av to selvmål, men alle tre poengene ble igjen i SmartDok Arena.