Rune og Jann Sigurd fikk hedersmerke i sølv

sport

I går markerte BULs håndballgruppe at årets håndballsesong er like om hjørnet. Det ble arrangert en storstilt Kick-Off i BUL-hallen der samtlige aldersbestemte lag, samt dame- og herrelaget og tilrettelagt håndball ble presentert.

I den forbindelse ble det også delt ut to svært høythengende priser. Både Rune Skaufel og Jann Sigurd Sønvisen mottok hedersmerke i sølv fra Norges håndballforbund.

– Prisvinneren gjør en spesiell innsats for håndballen i Finnmark, både i egen og andre klubber. Han viser et stort engasjement for håndballen og stiller opp for egen klubb og andre klubber. Hedersmerke i sølv tildeles Rune Skaufel, Bossekop UL, skrev komiteen.

– Prisvinneren har gjort et særs innsats for alle håndballklubbene i Alta med arrangementene rundt håndballkampene. Han er en brobygger og er med på å utvikle arrangementene og all tilrettelegging rundt kampene til å bli noe helt spesielt. Hedersmerke i sølv tildeles Jann Sigurd Sønvisen, Alta IF, skrev komiteen i sin andre begrunnelse.

Det er Norges håndballforbund region Nord som delte ut prisen. Eirik Engelsen var forbundets representant på dette arrangementet.

– Vi gratulerer så mye til begge to, skriver BUL Håndball på nett.