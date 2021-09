sport

Mandag kveld sørget Trym Suhr-Stamnes og Stein Arne Mannsverk for at BULs fotballherrer vant 2-0 hjemme mot Alta 2. Dermed tok Martin Overviks mannskap tilbake serieledelsen som Hammerfest hadde fått låne mens BUL-guttene hadde et par ukers spillefri.