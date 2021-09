Blir det fem strake for BULs fotballherrer?

sport

Mandag klokken 19.00 er det klart for en spennende toppkamp i 4. divisjon menn. Da møtes BUL og Alta 2 på Coop-banen i Bossekop.

Hjemmelaget har ikke avgitt et eneste poeng på sine fire første kamper, men for øyeblikket er det Hammerfest som topper tabellen. De har 13 poeng på sine fem første kamper, noe som betyr at BUL trenger minst ett poeng for å ta tilbake serieledelsen.

Bossekopingene har suverent best målforskjell i avdelingen med sine 30 fulltreffere og kun ett baklengsmål. Alta 2 er på tredjeplass med ti poeng på sine fem første kamper.

På grunn av pandemien spilles det kun halv serie i år. BUL har Alta 2, Hammerfest, Kirkenes og Nordlys igjen.