Alta har slitt med poengfangsten i det siste og har ikke vunnet en kamp på snart en måned. Sist seier kom mot nettopp helgas motstander Florø den 22. august. Runar Overvik, Morten Gamst Pedersen og Christian Reginiussen sørget for en fin 3-0-seier etter at de scoret et mål hver i løpet av femten minutter, som var nok til å ta tre poeng mot laget på nedrykksplass.