Fotballfest for de unge

Det var 50 lag fra Alta som deltok i en fotballturnering kalt, Havbruksturneringen, som fant sted sist lørdag. De ga jernet fra morgen til kveld og ble premiert med laksewrap fra Grieg Seafood.

Heldige med været

Daglig leder i BUL, Rune Stamnes, kunne meddele at det var fantastisk stemning, og at de ikke kunne vært mer heldig med været.

Han forklarte også hvorfor mat-premie ble foretrukket over noen andre premier også.

– Det var fantastisk stemning. En fotballfest. Vi holdt på hele dagen fra morgen til kveld og dette var for barn på seks til ti år, sier Stamnes.

– De fikk laksewrap som premie ettersom det passer navnet til turneringen også, pluss at det var bedre at de fikk noe der og da, enn for eksempel noe som bare blir liggende, smilte Stamnes.

Stamnes sier også at det å se de unge i aktivitet er noe av de beste de vet.

– Det er ingenting som gleder oss mer enn å se aktive barn og se den idrettsgleden, sier Stamnes.