Alta-rytterne dominerte stort på hjemmebane

Sist lørdag og søndag arrangerte Vidir islandshestklubb en etterlengtet ridekonkurrranse i Nordlysbyen. Cermaq-stevnet samlet hest og ryttere fra Alta, Lakselv og Tromsø, og det ble to spennende dager med mange tette dueller.

Av naturlige årsaker var det klart flest deltakere fra Alta, og disse rytterne dominerte stort.

– I all hovedsak var det klubbens egne ryttere fra Alta som tronet høyest på resultatlistene. Det ble gode uttakninger etterfulgt av spennende finaler, forteller stevneleder Elisabeth Myklebust.

Det var kun i klasse senior T3 at en rytter utenfra stakk av med seieren. Her holdt Tromsø-jenta Frida Hjortdal de fire Alta-rytterne Bylgja Magnusdottir, Charlotte Wiggen, Elisabeth Myklebust og Elisabeth Heitmann på avstand og kunne juble for gull. I de øvrige 13 klassene var det altså Alta-ryttere øverst på pallen.

– Det var strålende vær og god stemning under arrangementet, og jeg vil spesielt fremheve de yngre rytterne som sto for noen av de beste prestasjonene, kommenterer en storfornøyd stevneleder.

Her er resultatlista:

Barn, tølt T7

1. Iben Sofia Heggelund – Rani fra Kringeland (Alta) 4.25

2. Hans Magnus Kristoffersen – Fridur fra Brennelv (Lakselv) 3.13

Junior, tølt T7:

1. Erika Sofie Sandnes – Gledi fra Bujord (Alta) 5.13

2. Kida Hansine Gislesson Johnsen – Andra fra Taasaasen (Alta) 5.00

3. Margrethe Kristoffersen – Undri fra Brennelv (Lakselv) 4.75

Senior, tølt T7:

1. Elisabeth Myklebust – Flugfreyja fra Tverrelvdalen (Alta) 4.38

2. Lene Wilhelmsen – Tritla fra Hansvoll (Tromsø) 4.25

Barn, 4-gang, V6:

1. Iben Sofia Heggelund – Rani fra Kringeland (Alta) 4.81

2. Hans Magnus Kristoffersen – Fridur fra Brennelv (Lakselv) 3.19

Junior, 4-gang, V5:

1. Erika Sofie Sandnes – Gledi fra Bujord (Alta) 5.06

2. Margrethe Kristoffersen – Undri fra Brennelv (Lakselv) 4.69

3. Kida Hansine Gislesson Johnsen – Andra fra Taasaasen (Alta) 4.63

Senior 4-gang, V5:

1. Elisabeth Myklebust – Flugfreyja fra Tverrelvdalen (Alta) 4.69

2. Ingrid Kristiansen – Snorre fra Øyna (Alta) 4.63

3. Lene Wilhelmsen – Tritla fra Hansvoll (Tromsø) 4.56

Trail barn/junior:

1. Erika Sofie Sandnes – Rani fra Kringeland (Alta) 7.30

2. Susanne Wiggen Larsson – Segull fra Sveinatungu (Alta) 7.20

3. Iben Sofia Heggelund – Gledi fra Bujord (Alta) 7.00

4. Margrethe Kristoffersen – Undri fra Brennelv (Lakselv) 6.00

5 Hans Magnus Kristoffersen – Fridur fra Brennelv (Lakselv) 5.90

Trail ungrytter/senior

1. Ingvild Pharm Bull – Dagfari fra Kolnes (Alta) 7.00

2. Emma Pharm Bull – Tindur fra Bråta (Alta) 6.10

3. Elisabeth Myklebust – Flugfreyja fra Tverrelvdalen (Alta) 5.60

Junior, tølt T3

1. Susanne Wiggen Larsson – Rani fra Kringeland (Alta) 5.25

Ungrytter T3

1. Johanne Sundsfjord Eriksen – Leiknir fra Tresfjord (Alta) 5.33

2. Emma Pharm Bull – Tindur fra Bråta (Alta) 4.50

Senior T3

1. Frida Hjortdal – Kappi fra Thufum (Tromsø) 5.58

2. Bylgja Magnusdottir – Fjallulfur fra Gargia (Alta) 5.25

3. Charlotte Wiggen – Kraftur fra Gargia (Alta) 5.08

4. Elisabeth Myklebust – Gneisti fra Gargia (Alta) 4.67

5. Elisabeth Heitmann – Døgg fra Lian (Alta) 4.50

Junior 4-gang, V2:

1. Susanne Wiggen Larsson – Segull fra Sveinatungu (Alta) 5.40

Ungrytter 4-gang V2:

1. Emma Pharm Bull – Tindur fra Bråta (Alta) 5.70

2. Johanne Sundsfjord Eriksen – Leiknir fra Tresfjord (Alta) 5.55

Senior 4-gang V2:

1. Charlotte Wiggen – Kraftur fra Gargia (Alta) 5.65

2. Frida Hjortdal – Kappi fra Thufum (Tromsø) 5.55

3. Elisabeth Heitmann – Døgg fra Lian (Tromsø) 4.75

4 . Elisabeth Myklebust – Gneisti fra Gargia (Alta) 4.65

5. Bylgja Magnusdottir – Fjallulfur fra Gargia (Alta) 4.60